Джону Траволте – 66: как выглядят его повзрослевшие дети

Популярный американский актер Джон Траволта 18 февраля отмечает свой день рождения.
Так, ему исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает взглянуть, каким был актер в молодости и как сейчас выглядят его повзрослевшие дети.
Джон Траволта
instagram.com/johntravolta
Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в городке Энглвуд, штат Нью-Джерси. Он был младшим из шести детей в итальянско-ирландской семье.
Траволта прославился в 1970-х годах после участия в кассовых картинах "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин".
Джон Траволта в молодости
wikipedia.org
В 1980-х его актёрская карьера пошла на спад, но дела поправились в 1990-х: он появился в фильме "Криминальное чтиво", за которым последовали "Без лица", "Пароль „Рыба-меч“", "Реальные кабаны", "Лак для волос" и "Из Парижа с любовью".
Джон Траволта в молодости
Джон Траволта в молодости
Джон Траволта в молодости
Что касается личной жизни Джона Траволты, с 1991 года он женат на актрисе Келли Престон. В их браке родилось трое детей: сыновья Джетт (1992) и Бенджамин (2010) и дочь Элла Блю (2000).
Джон Траволта и его жена Келли Престон
Старший сын Джона Траволты, Джетт Траволта, погиб во время новогодних каникул 2 января 2009 года в возрасте 16 лет, находясь в ванной комнате в доме семьи на Багамских островах.
Юноша умер из-за эпилептического припадка, вызванного лихорадочным заболеванием синдром Кавасаки. Сейчас ему могло быть 26...
Джетт Траволта
Getty Images
Дочери Джона Траволты, Элле Блю сейчас 19 лет. Многие говорят, что внешне она является копией своего отца.
Девушка так же, как и ее родители, строит карьеру в кино.
Третий ребенок Траволты, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года. Сейчас ему 9 лет. Для супругов рождение третьего ребенка стало большим шагом после потери Джетта.
Актер и его жена регулярно посещают семейного психолога; по словам Траволты, терапия помогла их браку.
Кроме того, известно, что Джон Траволта и его жена Келли принадлежат к секте сайентологов (саентология – система верований и практик, которая исходит из представления о том, что человек является духовным существом, живущим не одну жизнь).
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