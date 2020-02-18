Джону Траволте – 66: как выглядят его повзрослевшие дети

Популярный американский актер Джон Траволта 18 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 66 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает взглянуть, каким был актер в молодости и как сейчас выглядят его повзрослевшие дети.

Джон Траволта instagram.com/johntravolta

Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в городке Энглвуд, штат Нью-Джерси. Он был младшим из шести детей в итальянско-ирландской семье.

Траволта прославился в 1970-х годах после участия в кассовых картинах "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин".

Джон Траволта в молодости wikipedia.org

В 1980-х его актёрская карьера пошла на спад, но дела поправились в 1990-х: он появился в фильме "Криминальное чтиво", за которым последовали "Без лица", "Пароль „Рыба-меч“", "Реальные кабаны", "Лак для волос" и "Из Парижа с любовью".

Джон Траволта в молодости Pinterest

Джон Траволта в молодости Pinterest

Джон Траволта в молодости Pinterest

Что касается личной жизни Джона Траволты, с 1991 года он женат на актрисе Келли Престон. В их браке родилось трое детей: сыновья Джетт (1992) и Бенджамин (2010) и дочь Элла Блю (2000).

Джон Траволта и его жена Келли Престон Pinterest

Старший сын Джона Траволты, Джетт Траволта, погиб во время новогодних каникул 2 января 2009 года в возрасте 16 лет, находясь в ванной комнате в доме семьи на Багамских островах.

Юноша умер из-за эпилептического припадка, вызванного лихорадочным заболеванием синдром Кавасаки. Сейчас ему могло быть 26...

Джетт Траволта Getty Images

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Дочери Джона Траволты, Элле Блю сейчас 19 лет. Многие говорят, что внешне она является копией своего отца.

Девушка так же, как и ее родители, строит карьеру в кино.

Третий ребенок Траволты, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года. Сейчас ему 9 лет. Для супругов рождение третьего ребенка стало большим шагом после потери Джетта.

Актер и его жена регулярно посещают семейного психолога; по словам Траволты, терапия помогла их браку.

Кроме того, известно, что Джон Траволта и его жена Келли принадлежат к секте сайентологов (саентология – система верований и практик, которая исходит из представления о том, что человек является духовным существом, живущим не одну жизнь).

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