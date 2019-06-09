Джонни Деппу - 56: как менялся легендарный актер

9 июня свой 56 День рождения празднует американский актер Джонни Депп. Так, за свою карьеру он снялся в таких культовых картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Пираты Карибского моря".

В 2012 году Депп был записан в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер, заработав за год 75 млн долларов. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялся артист.

Джон Кристофер Депп II родился 9 июня 1963 года в Оуэнсборо (США, штат Кентукки). Его отец, Джон Кристофер Депп Старший, работал инженером-строителем, а его мать, Бетти Сью Палмер, — официанткой.

В 20 лет познакомился с Николасом Кейджем и тот уговорил Деппа встретиться с его агентом, которая устроила ему пробы на роль в фильме "Кошмар на улице Вязов". Лента стала первой актерской работой Деппа. Позже Депп появился в ряде телевизионных шоу, а также в фильме Оливера Стоуна "Взвод" в роли рядового Лернера.

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Свою первую номинацию на "Золотой глобус" Депп получил за главную роль в фильме Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы". После этого его актерская карьера пошла вверх и он начал активно сниматься у именитых режиссеров.

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В 1998 году на экраны вышел фильм Терри Гиллиама "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", а еще через год Депп снялся у Романа Полански в триллере "Девятые врата", а также в успешном фильме ужасов Тима Бертона "Сонная лощина".

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В 2004 году за роль Капитана Джека Воробья в блокбастере "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" Депп был номинирован на премию "Оскар".

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В 2010 году Депп вместе с Анджелиной Джоли снялся в фильме "Турист", а в 2011 году вышел фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

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В 2016 году Депп попал в крупный скандал. Его супруга актриса Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Херд подала на развод с Деппом, назвав причиной непримиримые противоречия, в частности алкоголизм актера и его привычку "распускать руки".

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Во время развода с Херд начались и судебные тяжбы Деппа с финансовыми менеджерами.По словам актера, его главная ошибка в том, что он никогда не читал документы, которые ему давал подписывать его финансовый директор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонни Депп обвинил свою экс-жену Эмбер Херд в измене с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском. Также он обнародовал новые скандальные подробности о домашнем насилии, в котором пара обвиняет друг друга с момента развода в 2017 году.

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