Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях" после скандала с экс-женой

София Ковнир Люди 21:15, 6.11.2020

Голливудского актера Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма "Фантастические твари". Это произошло после скандала с избиением его экс-жены Эмбер Херд.

Так, студия Warner Bros решила разорвать контракт со знаменитостью, и он не будет больше играть Грин-де-Вальда. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех за поддержку.

"Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию", – написал Джонни Депп.

Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма "Фантастические твари"
Instagram Джонни Деппа

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий суд Лондона отклонил иск американского актера Джонни Деппа по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Издание утверждало, что артист избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд.

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