Джонни Депп закрутил роман с немецкой моделью – СМИ

В СМИ появилась информация, что 57-летний голливудский актер Джонни Депп закрутил роман с 33-летней немецкой моделью и звездой сериала "Золотая молодежь Челси" Софи Германн.

Пара познакомилась в Лондоне на киносъемках в 2013 году, а начала встречаться в начале 2020 года, сообщил источник изданию Daily Mail.

"Софи написала свой номер телефона на листочке бумаги и оставила его между струнами гитары Деппа. После этого они часто звонили друг другу", – рассказала инсайдер немецкому изданию RTL.

Софи Германн встречается с Джонни Деппом. GotCeleb

Недавно Деппа заметили вместе с Германн в одном из спа-отелей Лондона. В СМИ также отметили, что модель внешне похожа на бывшую жену актера Эмбер Херд.

Эмбер Херд и Софи Германн.

Напомним, после развода с Херд у актера уже были отношения с российской танцовщицей Полиной Глен. Пара даже собиралась пожениться, но 24-летняя Глен сбежала от актера в Россию. По одной из версий, девушка испугалась повышенного внимания к своей персоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Джонни Депп в личной переписке с друзьями заявлял, что утопит и сожжет Эмбер Херд.