Американский актер Джонни Депп в личной переписке с друзьями заявлял, что утопит и сожжет экс-супругу Эмбер Херд.

Как пишет издание Daily Mail, фрагмент переписки был зачитан на слушании в суде.

Джонни Депп и Эмбер Херд Getty

Новости Как изменился Джонни Депп после разрыва с Эмбер Херд

"Давайте сожжем ее. Давайте утопим ее, а после этого я сожгу ее тело, чтобы удостовериться, что она мертва", – писал другу Полу Беттани Депп в ноябре 2013 года.

Джонни Депп и Эмбер Херд Getty

Кроме того, стало известно, что Депп употреблял наркотики, о чем также писал Полу уже в мае 2014-го:

"Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Приятель, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, полбутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, и что вы получите. Я разъяренный в ж*пу, кричал матом и оскорблял любого, кто был рядом. Я задолбался".

Эмбер Херд и Джонни Депп Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмбер Херд откровенно рассказала о домашнем насилии. По ее словам, когда Джонни Депп злоупотреблял алкоголем, он становился совершенно другим человеком – одержимым и жестоким. В этом состоянии он якобы не раз избивал ее.

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