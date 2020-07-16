Джонни Депп и Эмбер Херд судятся: опубликовано архивное фото избитого актера
Телохранитель Джонни Деппа Шон Бетт во время выступления в суде показал фотографию актера со следами побоев на лице.
Свидетель заявил, что звезду ударила его бывшая жена Эмбер Херд во время вечеринки в Лос-Анджелесе (США) в честь ее 30-летия. Инцидент произошел в апреле 2016 года, сообщает The Guardian (фото смотрите ниже).
Телохранитель рассказал, что пьяная Эмбер бросала бутылки и бокалы у Деппа и была жестокой. По словам Бетта, голливудский актер никому никогда не наносил физического насилия.
Адвокат Эмбер опроверг информацию Бетта. Он сообщил, что снимок на самом деле был сделан в марте 2015 года, когда Херд якобы пыталась защитить свою сестру Уитни, с которой спорил Депп. Однако актер ранее рассказывал, что конфликт в марте 2015 года произошел из-за ревности женщины.
Напомним, Депп подал иск против Герд и потребовал 50 млн долларов за статью в издании The Sun, в котором она называла себя жертвой домашнего насилия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Джонни Депп в личной переписке с друзьями заявлял, что утопит и сожжет бывшую жену Эмбер Херд.