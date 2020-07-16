Джонни Депп и Эмбер Херд судятся: опубликовано архивное фото избитого актера

Телохранитель Джонни Деппа Шон Бетт во время выступления в суде показал фотографию актера со следами побоев на лице.

Свидетель заявил, что звезду ударила его бывшая жена Эмбер Херд во время вечеринки в Лос-Анджелесе (США) в честь ее 30-летия. Инцидент произошел в апреле 2016 года, сообщает The Guardian (фото смотрите ниже).

Телохранитель рассказал, что пьяная Эмбер бросала бутылки и бокалы у Деппа и была жестокой. По словам Бетта, голливудский актер никому никогда не наносил физического насилия.

Избитый Джонни Депп theguardian.com

Адвокат Эмбер опроверг информацию Бетта. Он сообщил, что снимок на самом деле был сделан в марте 2015 года, когда Херд якобы пыталась защитить свою сестру Уитни, с которой спорил Депп. Однако актер ранее рассказывал, что конфликт в марте 2015 года произошел из-за ревности женщины.

Напомним, Депп подал иск против Герд и потребовал 50 млн долларов за статью в издании The Sun, в котором она называла себя жертвой домашнего насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Джонни Депп в личной переписке с друзьями заявлял, что утопит и сожжет бывшую жену Эмбер Херд.