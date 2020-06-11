Джоли задумала отдать детей Питту: что случилось

Люди 10:39, 11.06.2020

Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена отдать детей своему бывшему мужу Брэду Питту, так как хочет отдохнуть после самоизоляции.

Она планирует поехать в отпуск, заявил анонимный инсайдер изданию Globe.

Отмечается, что Джоли с трудом справляется со своими детьми и очень от них устала.

Анджелина Джоли с детьми

"Энджи медленно сходит с ума от того, что не может путешествовать во время пандемии. Ей это необходимо для души. А еще ей хочется побыть наедине с собой. Ей уже не по себе от всего, что происходит вокруг нее в Лос-Анджелесе. Она отчаянно жаждет перерыва", – сказал источник.

Инсайдер также рассказал, что Джоли даже не против временно отдать детей бывшему мужу Брэду Питту. Вероятно, это поможет ей отдохнуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли заявила, что две ее дочери подверглись хирургическому вмешательству.

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