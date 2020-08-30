Джоли впервые отреагировала на роман Питта с ее юной "копией"

Бывшая жена Брэда Питта, актриса Анджелина Джоли прокомментировала его роман с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Она заявила, что не испытывает к бывшему супругу никаких чувств и его личная жизнь актрису не интересует. Однако, в окружении звезды рассказали – Джоли опасается, что из-за новых отношений у Питта испортится общение с детьми, пишет Hollywood Life.

Инсайдер рассказал, что в настоящее время актриса озабочена только воспитанием детей, и в отличие от своего бывшего супруга, не собирается пока заводить новые романы.

"Джоли не испытывает к Брэду никаких романтических чувств. Она не вникает в детали его личной жизни, пока это не коснется детей. Их благополучие – ее главный приоритет и озабочена она только этим", – поделился источник.

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Также информатор добавил, что Джоли опасается – роман с молодой моделью может негативно отобразиться на отношениях Питта с детьми. Вероятно, он будет видеться с ними значительно реже.

"Ее немного беспокоит, что в то время, когда она посвятила все свое время детям, Брэд начал новые отношения. Для Анджелины же личная жизнь отошла на второй план", – добавил инсайдер.

Напомним, новая избранница почти на 30 лет моложе Брэда Питта (актеру исполнилось 56 лет, Николь Потуральски – 27). Немецкую модель в сети назвали "молодой копией Джоли" из-за внешнего сходства с актрисой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись в апреле 2019 года. О разрыве отношений пары стало известно в 2017 году.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.