Джоли сильно волнуется из-за своей темнокожей дочки: что произошло

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая может отдать детей на время своего отпуска Питту, не на шутку взволнована ситуацией в США, где продолжаются протесты из-за убийства полицией темнокожего мужчины.

Своим беспокойством и размышлениями об американской системе звезда поделилась с журналом Harper's Bazaar.

Расовая дискриминация и ущемление прав темнокожих в США как никогда волнует Джоли, которая в 2005 году вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом удочерила девочку Захару из Эфиопии.

Звезда не может исключать того, что ее 15-летняя дочь в будущем может стать "мишенью" для системы, когда подрастет.

"Более 70 миллионов человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований. И в Америке тоже есть расизм и дискриминация. Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране, основываясь на цвете их кожи, неприемлема", – заявила Анджелина.

Звезда уверена, что расизм можно побороть только новым законодательством, которое может защитить права чернокожего населения страны.

"Мы должны перейти от сочувствия и добрых намерений к законам и политике, которые будут обращены на проблему систематического расизма и безнаказанности. Прекращение злоупотреблений служебными полномочием в полиции — это только начало. Это должно выйти далеко за рамки, охватив все аспекты жизни общества, от системы образования до нашей политики", – сказала Джоли.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца.

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