Джоли сильно волнуется из-за своей темнокожей дочки: что произошло
Анджелина Джоли с детьми
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая может отдать детей на время своего отпуска Питту, не на шутку взволнована ситуацией в США, где продолжаются протесты из-за убийства полицией темнокожего мужчины.
Своим беспокойством и размышлениями об американской системе звезда поделилась с журналом Harper's Bazaar.
Расовая дискриминация и ущемление прав темнокожих в США как никогда волнует Джоли, которая в 2005 году вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом удочерила девочку Захару из Эфиопии.
Звезда не может исключать того, что ее 15-летняя дочь в будущем может стать "мишенью" для системы, когда подрастет.
"Более 70 миллионов человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований. И в Америке тоже есть расизм и дискриминация. Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране, основываясь на цвете их кожи, неприемлема", – заявила Анджелина.
Звезда уверена, что расизм можно побороть только новым законодательством, которое может защитить права чернокожего населения страны.
"Мы должны перейти от сочувствия и добрых намерений к законам и политике, которые будут обращены на проблему систематического расизма и безнаказанности. Прекращение злоупотреблений служебными полномочием в полиции — это только начало. Это должно выйти далеко за рамки, охватив все аспекты жизни общества, от системы образования до нашей политики", – сказала Джоли.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского. Коп, задерживая мужчину, девять минут душил его шею коленом.
8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, отрицая американскую власть.