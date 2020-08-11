Джоли поскандалила с судьей из-за развода с Питтом: что случилось

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году, попросила отстранить частного судью Джона У. Аудеркерка от ведения бракоразводного процесса.

По данным Associated Press, ранее судья имел деловые отношения с одним из адвокатов Питта, однако скрыл это от других участников судебного процесса.

В 2019 году брак между Джоли и Питтом разорвали, но знаменитости не смогли прийти к согласию относительно раздела имущества и опеки над детьми. В ходатайстве защиты Джоли говорится, что адвокат актера якобы действовал на благо финансовых интересов Аудеркерка.

Дети Джоли и Питта InStyle.ru

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили изданию, что такой манипуляцией Джоли хочет выиграть время. Актриса убеждена, что вердикт судьи будет не в ее пользу. Она хочет получить полную опеку над наследниками и алименты от бывшего мужа.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а в 2019-м уже расторгли брак. Звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен Джоли-Питт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года через три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведенными.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.