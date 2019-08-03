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Джоли без одежды сверкнула голой грудью в постели

1.4т Читать материал на украинском

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время снялась в откровенном ролике.

Она стала лицом рекламной кампании парфюма Guerlain Mon (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Звезда позировала полуобнаженной в постели, чувственно демонстрируя свое тело. Интимные места Джоли частично прикрыла атласной простыней, не скрыв от глаз зрителя пышную грудь.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Кадр из видео

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Меньше чем за сутки реклама духов с полуголой Анджелиной набрала больше 300 тысяч просмотров в YouTube, а поклонники в комментариях оставили восторженные отзывы.

Анджелина Джоли в рекламе

Анджелина Джоли в рекламе

Кадр из видео

"Она богиня! Просто самая красивая женщина", "Все еще самая сексуальная женщина", "Талантливая, красивая и сексуальная", "Музыка прекрасна. Дядя Анджелины Джоли написал песню "Wild Thing", – написали в ккомментариях.

Примечательно, что Джоли сотрудничает с брендом Guerlain Mon с 2017 года. Звезда приняла участие в кампании, потому что ее мать, которая умерла от рака груди, очень любила духи этой фирмы.

Джоли без одежды сверкнула голой грудью в постели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотографы подловили Джоли на улице после того, как она вышла из салона красоты в Лос-Анджелесе. Она выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом белье под блузу актриса не надела, тем самым продемонстрировав пышную грудь.

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Персона
Анджелина Джоли
Тег
шоу-бизнес
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