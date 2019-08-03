Джоли без одежды сверкнула голой грудью в постели

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время снялась в откровенном ролике.

Она стала лицом рекламной кампании парфюма Guerlain Mon (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Звезда позировала полуобнаженной в постели, чувственно демонстрируя свое тело. Интимные места Джоли частично прикрыла атласной простыней, не скрыв от глаз зрителя пышную грудь.

Анджелина Джоли Кадр из видео

Меньше чем за сутки реклама духов с полуголой Анджелиной набрала больше 300 тысяч просмотров в YouTube, а поклонники в комментариях оставили восторженные отзывы.

Анджелина Джоли в рекламе Кадр из видео

"Она богиня! Просто самая красивая женщина", "Все еще самая сексуальная женщина", "Талантливая, красивая и сексуальная", "Музыка прекрасна. Дядя Анджелины Джоли написал песню "Wild Thing", – написали в ккомментариях.

Примечательно, что Джоли сотрудничает с брендом Guerlain Mon с 2017 года. Звезда приняла участие в кампании, потому что ее мать, которая умерла от рака груди, очень любила духи этой фирмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотографы подловили Джоли на улице после того, как она вышла из салона красоты в Лос-Анджелесе. Она выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета. При этом белье под блузу актриса не надела, тем самым продемонстрировав пышную грудь.

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