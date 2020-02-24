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24 февраля • обновлено в 11:29
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Джоли, Бандерас, Памела Андерсон и другие: в сеть слили редкие фото знаменитостей из 90-х

1.1т
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В бельгийском магазине Opnieuw & Co, что в пригороде Антверпена, обнаружили необычный фотоальбом, в котором запечатлены самые культовые и узнаваемые актеры планеты.

На снимках, сделанных в 1990-е годы, они позировали вместе с обычной женщиной – бывшей владелицей фотоальбома. Среди звезд в кадре можно увидеть Анджелину Джоли, Тома Круза, Уилла Смита, Брюса Уиллиса, Джонни Деппа, Тома Хэнкса, Харрисона Форда, Джона Бон Джови, Дрю Берримор, Памелу Андерсон и не один десяток других. Соответствующие снимки были опубликованы порталом Artnet.

Мария Снейс-Лаглер с Анджелиной Джоли

Мария Снейс-Лаглер с Анджелиной Джоли

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Томом Крузом

Мария Снейс-Лаглер с Томом Крузом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Уиллом Смитом

Мария Снейс-Лаглер с Уиллом Смитом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Брюсом Уиллисом

Мария Снейс-Лаглер с Брюсом Уиллисом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джонни Деппом и Джульеттой Льюис

Мария Снейс-Лаглер с Джонни Деппом и Джульеттой Льюис

Фото: news.artnet.com

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Отмечается, что сначала не было известно, как зовут ту женщину, которая смогла собрать всех знаменитостей у себя в альбоме. Однако в результате расследования на одном из кадров заметили пометку, которая помогла выяснить, что неизвестной оказалась Мария Снейс-Лаглер – сотрудник Голливудской ассоциации иностранной прессы. Это и объясняет ее присутствие на мероприятиях с самыми известными актерами Голливуда.

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Бэконом и Томом Хэнксом

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Бэконом и Томом Хэнксом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Харрисоном Фордом

Мария Снейс-Лаглер с Харрисоном Фордом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джоном Бон Джови

Мария Снейс-Лаглер с Джоном Бон Джови

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дрю Берримор

Мария Снейс-Лаглер с Дрю Берримор

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Памелой Андерсон

Мария Снейс-Лаглер с Памелой Андерсон

Фото: news.artnet.com

К слову, передать альбом обратно владелице оказалось невозможно, поскольку она скончалась еще в 2016 году в возрасте 87 лет. Зато удалось найти ее дочь, которая проживает сейчас в Калифорнии, и заберет эту ценную вещь.

Мария Снейс-Лаглер с Мег Райан

Мария Снейс-Лаглер с Мег Райан

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Патриком Стюартом

Мария Снейс-Лаглер с Патриком Стюартом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Томом Селлеком

Мария Снейс-Лаглер с Томом Селлеком

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Элайджей Вудом

Мария Снейс-Лаглер с Элайджей Вудом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Хелен Хант

Мария Снейс-Лаглер с Хелен Хант

Фото: news.artnet.com

Смотрите больше фотографий из альбома ниже

Мария Снейс-Лаглер с Хью Грантом

Мария Снейс-Лаглер с Хью Грантом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Леммоном и Софи Лорен

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Леммоном и Софи Лорен

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Николсоном

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Николсоном

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джейн Сеймур

Мария Снейс-Лаглер с Джейн Сеймур

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кейт Уинслет

Мария Снейс-Лаглер с Кейт Уинслет

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Костнером

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Костнером

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кирком Дугласом

Мария Снейс-Лаглер с Кирком Дугласом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Лиамом Нисоном

Мария Снейс-Лаглер с Лиамом Нисоном

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Люком Перри

Мария Снейс-Лаглер с Люком Перри

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Мария Снейс-Лаглер с Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Антонио Бандерасом

Мария Снейс-Лаглер с Антонио Бандерасом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер со Стивеном Спилбергом

Мария Снейс-Лаглер со Стивеном Спилбергом

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Николасом Кейджем

Мария Снейс-Лаглер с Николасом Кейджем

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Энтони Хопкинсом и Ричардом Аттенборо

Мария Снейс-Лаглер с Энтони Хопкинсом и Ричардом Аттенборо

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кристофером Уокеном

Мария Снейс-Лаглер с Кристофером Уокеном

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дэнни Гловером

Мария Снейс-Лаглер с Дэнни Гловером

Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дензелом Вашингтоном

Мария Снейс-Лаглер с Дензелом Вашингтоном

Фото: news.artnet.com

В сеть слили редкие фото голливудских знаменитостей из 90-х

Фото: news.artnet.com

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из восьми звезд, чья внешность идеальна только на фото.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
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