В бельгийском магазине Opnieuw & Co, что в пригороде Антверпена, обнаружили необычный фотоальбом, в котором запечатлены самые культовые и узнаваемые актеры планеты.
На снимках, сделанных в 1990-е годы, они позировали вместе с обычной женщиной – бывшей владелицей фотоальбома. Среди звезд в кадре можно увидеть Анджелину Джоли, Тома Круза, Уилла Смита, Брюса Уиллиса, Джонни Деппа, Тома Хэнкса, Харрисона Форда, Джона Бон Джови, Дрю Берримор, Памелу Андерсон и не один десяток других. Соответствующие снимки были опубликованы порталом Artnet.
Мария Снейс-Лаглер с Анджелиной Джоли
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Томом Крузом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Уиллом Смитом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Брюсом Уиллисом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Джонни Деппом и Джульеттой Льюис
Фото: news.artnet.com
Отмечается, что сначала не было известно, как зовут ту женщину, которая смогла собрать всех знаменитостей у себя в альбоме. Однако в результате расследования на одном из кадров заметили пометку, которая помогла выяснить, что неизвестной оказалась Мария Снейс-Лаглер – сотрудник Голливудской ассоциации иностранной прессы. Это и объясняет ее присутствие на мероприятиях с самыми известными актерами Голливуда.
Мария Снейс-Лаглер с Кевином Бэконом и Томом Хэнксом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Харрисоном Фордом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Джоном Бон Джови
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Дрю Берримор
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Памелой Андерсон
Фото: news.artnet.com
К слову, передать альбом обратно владелице оказалось невозможно, поскольку она скончалась еще в 2016 году в возрасте 87 лет. Зато удалось найти ее дочь, которая проживает сейчас в Калифорнии, и заберет эту ценную вещь.
Мария Снейс-Лаглер с Мег Райан
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Патриком Стюартом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Томом Селлеком
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Элайджей Вудом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Хелен Хант
Фото: news.artnet.com
Смотрите больше фотографий из альбома ниже
Мария Снейс-Лаглер с Хью Грантом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Джеком Леммоном и Софи Лорен
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Джеком Николсоном
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Джейн Сеймур
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Кейт Уинслет
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Кевином Костнером
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Кирком Дугласом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Лиамом Нисоном
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Люком Перри
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Мэри-Кейт и Эшли Олсен
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Антонио Бандерасом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер со Стивеном Спилбергом
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Николасом Кейджем
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Энтони Хопкинсом и Ричардом Аттенборо
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Кристофером Уокеном
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Дэнни Гловером
Фото: news.artnet.com
Мария Снейс-Лаглер с Дензелом Вашингтоном
Фото: news.artnet.com
Фото: news.artnet.com
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