В бельгийском магазине Opnieuw & Co, что в пригороде Антверпена, обнаружили необычный фотоальбом, в котором запечатлены самые культовые и узнаваемые актеры планеты.

На снимках, сделанных в 1990-е годы, они позировали вместе с обычной женщиной – бывшей владелицей фотоальбома. Среди звезд в кадре можно увидеть Анджелину Джоли, Тома Круза, Уилла Смита, Брюса Уиллиса, Джонни Деппа, Тома Хэнкса, Харрисона Форда, Джона Бон Джови, Дрю Берримор, Памелу Андерсон и не один десяток других. Соответствующие снимки были опубликованы порталом Artnet.

Мария Снейс-Лаглер с Анджелиной Джоли Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Томом Крузом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Уиллом Смитом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Брюсом Уиллисом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джонни Деппом и Джульеттой Льюис Фото: news.artnet.com

Отмечается, что сначала не было известно, как зовут ту женщину, которая смогла собрать всех знаменитостей у себя в альбоме. Однако в результате расследования на одном из кадров заметили пометку, которая помогла выяснить, что неизвестной оказалась Мария Снейс-Лаглер – сотрудник Голливудской ассоциации иностранной прессы. Это и объясняет ее присутствие на мероприятиях с самыми известными актерами Голливуда.

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Бэконом и Томом Хэнксом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Харрисоном Фордом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джоном Бон Джови Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дрю Берримор Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Памелой Андерсон Фото: news.artnet.com

К слову, передать альбом обратно владелице оказалось невозможно, поскольку она скончалась еще в 2016 году в возрасте 87 лет. Зато удалось найти ее дочь, которая проживает сейчас в Калифорнии, и заберет эту ценную вещь.

Мария Снейс-Лаглер с Мег Райан Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Патриком Стюартом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Томом Селлеком Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Элайджей Вудом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Хелен Хант Фото: news.artnet.com

Смотрите больше фотографий из альбома ниже

Мария Снейс-Лаглер с Хью Грантом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Леммоном и Софи Лорен Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джеком Николсоном Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Джейн Сеймур Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кейт Уинслет Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кевином Костнером Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кирком Дугласом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Лиамом Нисоном Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Люком Перри Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Мэри-Кейт и Эшли Олсен Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Антонио Бандерасом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер со Стивеном Спилбергом Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Николасом Кейджем Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Энтони Хопкинсом и Ричардом Аттенборо Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Кристофером Уокеном Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дэнни Гловером Фото: news.artnet.com

Мария Снейс-Лаглер с Дензелом Вашингтоном Фото: news.artnet.com

Фото: news.artnet.com

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