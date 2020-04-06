Две недели боролась: Джоан Роулинг сделала внезапное признание о коронавирусе

Известная британская писательница Джоан Роулинг ошарашила неожиданным признанием о коронавирусе. Так, она сообщила, что две недели боролась со всеми симптомами этой болезни самостоятельно.
В результате, недуг отступил, пишет Telegram-канал "Super.ru".
Писательница не делала тест и лечилась самостоятельно. По словам Роулинг, сейчас она полностью восстановилась.
Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.
При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.
Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.
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