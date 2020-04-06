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6 апреля • обновлено в 18:10
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Джоан Роулинг сделала внезапное признание о коронавирусе

2.1т
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Известная британская писательница Джоан Роулинг ошарашила неожиданным признанием о коронавирусе. Так, она сообщила, что две недели боролась со всеми симптомами этой болезни самостоятельно.

В результате, недуг отступил, пишет Telegram-канал "Super.ru".

Две недели боролась: Джоан Роулинг сделала внезапное признание о коронавирусе

Писательница не делала тест и лечилась самостоятельно. По словам Роулинг, сейчас она полностью восстановилась.

Две недели боролась: Джоан Роулинг сделала внезапное признание о коронавирусе

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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Автор
Мария Дидык
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