Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали

Люди 10:30, 11.06.2020 Обновлено: 10:30, 11.06.2020

Известная английская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что в юности пережила сексуальное насилие.

Когда это произошло, ей было около 20 лет, сообщает The Telegraph.

По словам писательницы, она была очень уязвима, а мужчина "воспользовался ее положением". Однако Роулинг не стала раскрывать личность насильника.

Джоан Роулинг

Отметим, что этой историей она поделилась после того, как ее обвинили в трансфобии за статью "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Тогда же многие пользователи раскритиковали ее за неуважительное отношение к трансгендерным и транссексуальним людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец и ексучасник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин заявил, что в возрасте 8 лет его изнасиловали.

Также певица Леди Гага рассказала об изнасиловании.

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