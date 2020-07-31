Джоан Роулинг – 55: за какие скандалы затравили автора "Гарри Поттера"

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в пятницу, 31 июля, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 55 лет.

В июне 2020-го на Роулинг посыпались многочисленные обвинения в трансфобии после того, как в своем Twitter она раскритиковала использование фразы "люди с менструациями" вместо "женщины", как стирающее саму идею пола. Однако это не единственный скандал, в который попадала Джоан. OBOZREVATEL предлагает вспомнить все конфликты, фигуранткой которых оказалась знаменитая писательница.

Конфликт на тему пола

Джоан Роулинг – одна из самых успешных писательниц мира. Ей принадлежит 28-я строчка в рейтинге богатейших звезд от Forbes.

При этом ее не первый раз обвиняют в дискриминации и игнорировании тех или иных меньшинств. Так, в июне 2020 года нарвалась на шквал критики после того, как сделала в своем Twitter репост статьи, где в заголовке использовалось выражение "люди, которые менструируют", саркастически подписав: "Уверена, у нас было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, помогите мне".

Джоан Роулинг в 2017 году

Она также перечислила несколько искаженных вариантов слова "женщина", изображая попытки вспомнить, как это слово звучит в действительности.

Такой комментарий писательницы многие сочли трансфобным: против нее ополчились актеры, режиссеры и фанаты серии книг и фильмов о Гарри Поттере.

Следующие твиты, в которых Роулинг попыталась объяснить, что в отказе от концепции пола она видит стирание самой женской идентичности, хотя транслюдей уважает и любит, не помогли исправить ситуацию. Однако многие поддержали писательницу: в сети распространился хештег #IStandWithJKRowling для тех, кто сочувствует автору "Гарри Поттера".

Джоан Роулинг, 2013 год

Скандал с ЛГБТ-сообществом

В декабре 2019 года Роулинг публично поддержала Майю Форстетер, уволенную из Центра глобального развития (Лондон) за трансфобию. Так, Майя выступила против инициативы правительства Шотландии позволить людям выбирать себе официальный пол, а также заявила, что существуют лишь два биологических пола.

Джоан Роулинг в своем Twitter тогда опубликовала серию ироничных твитов. В результате ЛГБТ-сообщество обвинило ее в недостаточном понимании проблем трансгендеров.

Джоан Роулинг, 2000 год

Дамблдор – гей?

Спустя несколько месяцев после выхода в 2007 году "Гарри Поттера и Даров смерти" Джоан Роулинг в ответ на вопрос, влюблялся ли когда-нибудь Дамблдор, заявила, что всегда считала его геем, который любил Гриндевальда.

Фанаты Гарри Поттера отреагировали по-разному: некоторые посчитали, что такие детали только портят сказку; некоторые обрадовались репрезентации ЛГБТ+ в любимой истории; а другие удивились, почему в самом сюжете книг не было сказано ни слова о нетрадиционной ориентации героя.

Джоан Роулинг в 2012 году

Расовый скандал

А в 2015 году Роулинг попала в расовый скандал. Тогда готовилась постановка пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя", где роль Гермионы досталась Номе Думезвени – темнокожей актрисе.

Часть поклонников такой ход событий сочла попыткой угодить настроениям общества, другая часть одобрила его, а сама Роулинг написала в Twitter: "Карие глаза, вьющиеся волосы, очень умная. Белая кожа никогда не упоминалась".

Однако фанаты быстро нашли цитаты-опровержения из "Гарри Поттера", а также напомнили, что принимая участие в кастинге фильмов, писательница сама называла Эмму Уотсон идеальным воплощением героини.

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