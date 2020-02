Джим Керри спровоцировал скандал шуткой в адрес Марго Робби

Всемирно известный актер Джим Керри шутливо высказался об успехах австралийской актрисы Марго Робби, что повлекло за собой настоящий скандал.

Это случилось в рамках шоу Грэма Нортона на BBC.

"Ты действительно что-то, Марго Робби. Невероятно, чего ты добилась при таких явных физических недостатках. Это же просто талант", - заявил 58-летний Керри.

Джим Керри и Марго Робби

Судя по всему, актер просто в шутку вывернул факт, что 29-летняя Марго очень привлекательна.

Сама актриса засмеялась в ответ на его шутку, но многие увидели на ее лице признаки смущения:

Марго Робби

Смотрите, как это было, на видео:

Стоит заметить, что в сети многие восприняли негативно высказывания Джима Керри, увидев в них намек, будто бы только благодаря своей внешности Марго смогла добиться успеха.

#GrahamNortonShow Jim Carrey was very creepy. @MargotRobbie did well to keep composure despite his rude/weirdness. — 🆂🆇🅵🅾🆇🆂🆃🅰🆁 🎮 🥁 (@SXFoxstar) February 1, 2020

Margot Robbie really looking like she’d rather be chewing a turd than sat next to Jim Carrey. #GrahamNortonShow — Jamie East (@jamieeast) January 31, 2020

Так, знаменитого комика обвинили в сексизме и грубости, а также предположили, что если бы на месте Марго сидел мужчина, Джим не стал бы ничего говорить о его внешнем виде.

Did anyone else think @JimCarrey comment about @MargotRobbie on the @grahnort show was not okay. She’s an amazing actress and now a successful producer, had it been a male actor in her seat I doubt @JimCarrey would have commented on their ‘obvious physical disadvantages’ — Pádraig (@Pdraig10) February 1, 2020

Did Jim Carrey just tell Margot Robbie she’s got where she is because of her looks? Can’t stand the man tbh #GrahamNortonShow — 𝖡𝖾𝖼𝗄𝗂 (@BexyWexy89) January 31, 2020

