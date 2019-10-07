Джим Керри нарисовал яркую карикатуру о скандале с Трампом и Зеленским: фото

Известный комедийный актер из США Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу с возможным импичментом Дональда Трампа после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свою работу с аллюзией на культовый фильм Фрэнсиса Копполы "Крестный отец" Керри опубликовал на странице в Twitter.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", – написал актер в посте.

Трамп и Зеленский Коллаж

twitter.com/JimCarrey

На карикатуре размещена следующая надпись: "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Отметим, в 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Джима Керри в "холодной войне".

Джим Керри ANSA

The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32 — Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019

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