Джим Керри нарисовал яркую карикатуру о скандале с Трампом и Зеленским: фото

Известный комедийный актер из США Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу с возможным импичментом Дональда Трампа после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Свою работу с аллюзией на культовый фильм Фрэнсиса Копполы "Крестный отец" Керри опубликовал на странице в Twitter.
"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", – написал актер в посте.
Трамп и Зеленский
Коллаж
twitter.com/JimCarrey
На карикатуре размещена следующая надпись: "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".
Отметим, в 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Джима Керри в "холодной войне".
Джим Керри
ANSA
The Fraudfather made Zelensky “an offer he couldn’t refuse”. pic.twitter.com/qnFFNB5M32— Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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