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7 октября • обновлено в 21:46
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Джим Керри нарисовал яркую карикатуру о скандале с Трампом и Зеленским: фото

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Известный комедийный актер из США Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу с возможным импичментом Дональда Трампа после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свою работу с аллюзией на культовый фильм Фрэнсиса Копполы "Крестный отец" Керри опубликовал на странице в Twitter.

"Отец мошенничества сделал Зеленскому "предложение, от которого нельзя отказаться", – написал актер в посте.

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Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Коллаж

Джим Керри нарисовал яркую карикатуру о скандале с Трампом и Зеленским: фото

twitter.com/JimCarrey

На карикатуре размещена следующая надпись: "Когда-нибудь, и этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор, прими этот подарок в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Отметим, в 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Джима Керри в "холодной войне".

Джим Керри

Джим Керри

ANSA

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Джим Керри
Место
США
Теги
политика шоу-бизнес фотографии скандалы
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