Джилл Байден может нарушить одну из главных традиций, которой более 200 лет – СМИ

В СМИ сообщили, что супруга новоизбранного президента США Джо Байдена Джилл планирует нарушить правило, которому более 200 лет.

Так, 231-летняя традиция обязывает женщину оставить свои прежние дела, поселиться в Белом доме с главой государства и полностью посвятить себя новым обязанностям, пишет "USA Today".

Но, по словам источника, 69-летняя Джилл Байден планирует и далее преподавать английский язык студентам.

"Я очень надеюсь, что даже если мы попадем в Белый дом, я продолжу преподавать. Я бы очень хотела, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и популяризировали эту профессию", – отметила Байден в интервью для "CBS Sunday Morning".

Джилл рассказала, что среди ее студентов есть много иммигрантов и беженцев, с которыми она не хочет расставаться.

"Я люблю их истории, они мне очень нравятся как люди, и это очень здорово, что я могу помочь им встать на путь успеха", – добавила она.

Отметим, что Байден также не исключает, что будет совмещать обязанности преподавателя и первой леди США.

Как подчеркнул источник, возможно, эта ситуация говорит, что пришло время стать более восприимчивыми к идее о том, что супруга президента может одновременно быть и первой леди, и профессионалом в своей сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, семья президента Джо Байдена привыкла находиться в центре внимания, а его супруга – Джилл Байден, успела обзавестись множество поклонников по всей стране благодаря своей простоте и профессии педагога, которую она не оставляет, несмотря на политическую карьеру мужа.