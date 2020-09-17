Джигурда рассказал, кто сидел за рулем авто Ефремова в момент ДТП, и опубликовал видеодоказательство

Российский актер Никита Джигурда заявил, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, находилась его коллега Дарья Белоусова.

По его словам, артист взял ее вину на себя и запретил своему адвокату Эльману Пашаеву рассказывать об этом в суде. Джигурда обнародовал ролик на своей странице в Instagram, на котором заметил ногу актрисы у водительского сиденья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Белоусова работала с Ефремовым в одном театре. Lenta.ru

Также он показал фотографии Дарьи с камеры наблюдения в день аварии, 8 июня, на которых видно, что она находится с Ефремовым у его машины.

Слева – Белоусова в день ДТП, справа – после аварии возле авто Ефремова. Скриншот видео

"Свободу Михаил Ефремов должен получить в этом году. А участники и зрители этого постановочного детектива еще долго будут вспоминать пережитый спектакль", – отметил Джигурда.

Напомним, после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительной колонии.

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