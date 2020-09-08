Джигурда назвал приговор Ефремову "беспределом" и заявил о женщине за рулем в день ДТП

Российский актер Никита Джигурда назвал "беспределом" приговор, который вынесли Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в Москве.

Так, Ефремова приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима. Джигурда отметил, что защита актера будет обжаловать приговор и добавил, что он обладает информацией о том, кто якобы вел машину на момент аварии, сообщает "Говорит Москва".

Так, по мнению Джигурды, за рулем автомобиля Ефремова находилась его подруга и коллега Дарья Белоусова. Отметим, во время зачитывания приговора суд заявил, что нахождение Ефремова за рулем его внедорожника на момент ДТП – доказано.

Михаил Ефремов в зале суда. LifeShot

"Я обладаю информацией, что за рулем сидела женщина – актриса театра "Современник" Дарья Белоусова, которая часто возила Мишу, когда он был выпивший. Юрий Макеев, эксперт международного уровня, дал соответствующее заключение и указал, что сразу после аварии из машины показалась женская нога 36-38 размера. На утро после аварии Дарья Белоусова показалась в идентичной обуви. Свидетель Пашаева, который плохо видел, перепутал и говорил, что сидел молодой человек 38 лет. Поскольку у Дарьи Белоусовой короткая прическа, он перепутал ее с молодым человеком", – высказался Джигурда.

Артист добавил, что суд якобы вынес такой приговор "сознательно и спланировано".

"Я убежден, что это беспредел, и будет подана апелляция, кассация. Следователь пошел на беспредел. Судья Абрамова также пошла на беспредел. Все это делается сознательно", – подытожил актер.

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