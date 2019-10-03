Джигарханяну — 84: как актер выглядит сегодня и чем болеет

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян 3 октября отмечает свой 84-ый день рождения.

В последние годы он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, но все равно продолжает появляться на публике веселым. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как сейчас выглядит актер и чем болеет.

Армен Джигарзанян 2019 год utro.ru

Проблемы со здоровьем у Армена Джигарханяна начались на фоне обострения гипертонической болезни. Весной 2018 года в сети появилась информация, что он находится в критическом состоянии после перенесенного инфаркта, но слухи так и не подтвердились на официальном уровне.

Джигарзанян с помощником 1 октября 2019 год "КП.ру"

Несмотря на проблемы с высоким давлением, артист старался не пропускать сборы актеров. Коллеги за его упорство называют Джигарханяна трудоголиком и человеком, преданным своему делу.

Армен Джигарханян 1 октября 2019 года riafan.ru

В августе 2018 сообщалось, что он почти не мог самостоятельно передвигаться. Артист ходил по улице при помощи помощника. А позже некоторые его знакомые, в том числе бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская, рассказывали, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике. Утверждали, что артист и вовсе может умереть в течение нескольких месяцев. Как бы там ни было, Джигарханян в последствии лечился и вновь появлялся на публике.

Армен Джигарханян 1 октября 2019 года "КП.ру"

В июне 2019 года сын актера показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких. Но уже в августе появилась информация, что он попал в реанимацию и даже перенес операцию.

Видео - 27 сентября 2019 года

"Артиста прооперировали сегодня утром: врачи установили сложный кардиостимулятор последнего поколения. Все прошло в штатном режиме, Джигарханян находится в сознании. Но состояние остается стабильно тяжелым — у артиста сложная форма аритмии", – сообщали СМИ 14 августа.

Армен Джигарханян в сентябре 2019 года instagram/teatrd

А 1 октября Джигарханян побывал на церемонии прощания со своим коллегой Марком Захаровым. Он еле передвигался, и его вел под руку от машины до театра, где прошло прощание, его помощник Артур Сомогонян. Таким образом, на официальном уровне известно лишь, что у актера – серьезные проблемы с сердцем и высокое давление, что не удивительно, при таком почтительном возрасте.

Джигарханян с сыном instagram /s_jigro

2015 год - Виталина Цымбалюк-Романовская, Армен Джигарханян, Марк Захаров instagram/vitalinaromanovskaya

2015 год - Армен Джигарханян, Марк Захаров instagram/vitalinaromanovskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, с именитым режиссером Марком Захаровым, который скончался в возрасте 85 лет, простились 1 октября в 10 утра на основной сцене театра "Ленком".

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