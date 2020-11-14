Джигарханян умер: как звезды отреагировали на смерть легенды

14 ноября стало известно о смерти российской актера Армена Джигарханяна.

О трагедии сообщили в Московском драматическом театре. Джигарханян ушел из жизни на 86 году жизни.

Артист долгое время боролся с тяжелыми недугами.

OBOZREVATEL собрал первую реакцию знаменитостей, которые выразили соболезнования близким и родным Джигарханяна.

Актриса Елена Проклова

"Человек до конца своих дней жил страстями, эмоциями. И не только на сцене, в кино, но и в своей личной жизни. Он всегда смотрел в будущее, всегда хотел чего-то нового. Вспоминаю работу с ним как одно из самых творческих и интересных приключений. Я думаю, что нам всем будет его очень не хватать".

Артист Марк Рудинштейн

"У меня такая теория: пока мы не проводили человека, он ещё с нами. Поэтому я не могу проститься с Джигарханяном. Ушёл остроумный человек. Пусть ему будет пухом земля, пусть он ещё поживёт с нами эти дни, пока мы будем с ним прощаться".

Актер Андрей Соколов

"Папа Джига... Царство небесное, дорогой мой человек. Ушел еще один Великий Артист.

Однажды, много лет назад, я мотался в Питер фактически каждый день, со мной уже здоровались все проводники в "Красной стреле" и когда я заходил в свой СВ, всегда была одна мысль: "Кто сосед". Всякие попутчики встречались-кому поговорить, у кого бессонница,кто-то храпит. В тот раз я зашёл первым и мой попутчик открыл дверь за минуту до отправления. Им оказался Армен Борисович, у которого в глазах стоял такой же вопрос. Когда мы увидели друг друга, вздохнули с облегчением, и проговорили всю ночь. После этой поездки он всегда называл меня "сынок", а я его "Папа Джига". Прощай, родной мой человек".

Ранее OBOZREVATEL собрал интересные факты о личной жизни Армена Джигарханяна.