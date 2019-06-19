Джигарханян удивил поклонников внешним видом: появилось фото

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян удивил и порадовал поклонников внешним видом.

Соответствующую фотографию опубликовал его друг Артур Согомонян в официальной группе в Facebook, показав, что мэтр выглядит свежо.

"У Армен Борисовича все в порядке, он сейчас больше занят восстановлением здоровья, окружен друзьями и близкими людьми. С прессой, телевидением и журналистами, Армен Борисович предпочитает не общаться, хотя те по прежнему его атакуют. К сожалению, много лживой и некорректной информации вокруг его имени в прошлом году сказались на его самочувствии. Тем не менее, Армен Борисович с интересом просматривает и обсуждает информацию, которую наши участники размещают в группе", – отметил Согомонян.

Армен Джигарханян с семьей Артур Согомонян / Facebook

В сети поклонники заметили, что 83-летний Джигарханян после всех новостей о проблемах со здоровьем находится в отличной форме.

"Армен Борисович в хорошей форме, очень постройнел, так держать, Джигарханян", "Рады его видеть живым и здоровым", "Трое настоящих мужчин. Как радостно видеть Армена Борисовича в окружении близких ему людей, которые любят его и заботятся о нем", " Спасибо за хорошие новости о нашем дорогом Мэтре. Слава Богу, что у него все благополучно, и он находится в надёжных и любящих руках друзей", – написали поклонники.

Армен Джигарханян ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга Джигарханяна рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить зиму-2019, так как "очень плох".

О плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходили слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не мог самостоятельно передвигаться. В марте бывшая жена мэтра также заявила, что он находился в очень плохом состоянии.

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