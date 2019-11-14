Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии – СМИ

Известный актер Армен Джигарханян доставлен в больницу Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил Mash, сейчас он в реанимации. У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Как передает 360tv, вскоре представитель актера опроверг сообщения в СМИ, сказав, что с Джигарханяном все в порядке. В Театре Армена Джигарханяна также информации о госпитализации нет.

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Напомним, что о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

Его подруга рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить зиму-2019, так как "очень плох".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике.

Однако в июне его сын показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких.

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