Джигарханян попал в реанимацию в тяжелом состоянии – СМИ

Известный актер Армен Джигарханян доставлен в больницу Москвы в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщил Mash, сейчас он в реанимации. У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей.
Армен Джигарханян
Фото: utro.ru
Как передает 360tv, вскоре представитель актера опроверг сообщения в СМИ, сказав, что с Джигарханяном все в порядке. В Театре Армена Джигарханяна также информации о госпитализации нет.
Армен Джигарханян
Фото: utro.ru
Напомним, что о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.
Его подруга рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить зиму-2019, так как "очень плох".
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике.
Однако в июне его сын показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких.
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