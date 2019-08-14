Джигарханян попал в реанимацию: что известно

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян попал в реанимацию из-за давнего заболевания.

По данным Telegram-канала Mash, у легендарного артиста случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

"Сейчас он в одной из московских больниц под постоянным наблюдением врачей", – добавили в соцсети. По информации СМИ, артист находится в тяжелом состоянии. Подробности пока неизвестны.

Джигарханян с сыном instagram /s_jigro

Напомним, что о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

Его подруга рассказывала журналистам, что артист может умереть в течение нескольких месяцев. Она опасалась, что он может не пережить зиму-2019, так как "очень плох".

Армен Джигарханян ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года экс-жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что он находился в очень плохом состоянии, поэтому совсем не появлялся на публике. Однако в июне его сын показал фотографию, на которой Армен хорошо выглядел и отдыхал в кругу близких.

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