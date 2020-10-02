Джигана обвинили в осквернении древнего святилища в России

Российского рэпера украинского происхождения Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) обвинили в осквернении средневекового святилища Реком, что на Кавказе.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал фото на фоне святыни. Отметим, что это место нельзя посещать женщинам, а мужчинам запрещено употреблять алкоголь, курить и идти по паломнической тропе в обуви (фото смотрите ниже).

Однако поклонники заметили, что Джиган не снял свои кроссовки. В сети негативно отреагировали на поступок рэпера.

Джиган у святилища Реком. Instagram Джигана

"Неужели никто замечания не сделал?", "В обуви на святой Реком нельзя подниматься!", "Джига, срочно тапки снимай, а то сейчас за тобой с вилами придут", – написали в комментариях.

Пользователи раскритиковали Джигана. Instagram Джигана

В сети Джигана обвинили в осквернении святилища. Instagram Джигана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиган признался, что после лечения в четырех клиниках был официально признан психически нездоровым. По его словам, все его беды начались с ночных вечеринок в Майами, которые, как выяснилось позже, организовывали дилеры.