Джигана нашли в наркологической клинике после исчезновения: что произошло
Рэпера Джигана, который внезапно исчез после новости о разводе с Оксаной Самойловой, нашли в реабилитационном центре в Москве.
Как пишет Starhit, пока неизвестно, сколько продлится лечение артиста – он может находится там от нескольких недель до нескольких месяцев.
Сообщается, что Джиган ни с кем не выходит на связь. А доступ к соцсетям ему разрешен не чаще одного раза в день.
Кроме того, рэперу запрещено покидать учреждение, а выход на улицу – только в сопровождении персонала. Что касается питания, то артист может заказывать себе доставку из любого ресторана, однако все проходит тщательный контроль.
Также, как пишет издание, сейчас общение Джиган поддерживает лишь со своими родственниками, большинство из которых живут в Одессе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.