Джигана нашли в наркологической клинике после исчезновения: что произошло

Рэпера Джигана, который внезапно исчез после новости о разводе с Оксаной Самойловой, нашли в реабилитационном центре в Москве.
Как пишет Starhit, пока неизвестно, сколько продлится лечение артиста – он может находится там от нескольких недель до нескольких месяцев.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Сообщается, что Джиган ни с кем не выходит на связь. А доступ к соцсетям ему разрешен не чаще одного раза в день.
Кроме того, рэперу запрещено покидать учреждение, а выход на улицу – только в сопровождении персонала. Что касается питания, то артист может заказывать себе доставку из любого ресторана, однако все проходит тщательный контроль.
Джиган
Instagram @iamgeegun
Также, как пишет издание, сейчас общение Джиган поддерживает лишь со своими родственниками, большинство из которых живут в Одессе.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Instagram @iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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