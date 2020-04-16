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16 апреля • обновлено в 13:20
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Джигана нашли в наркологической клинике после исчезновения: что произошло

1.5т
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Рэпера Джигана, который внезапно исчез после новости о разводе с Оксаной Самойловой, нашли в реабилитационном центре в Москве.

Как пишет Starhit, пока неизвестно, сколько продлится лечение артиста – он может находится там от нескольких недель до нескольких месяцев.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Сообщается, что Джиган ни с кем не выходит на связь. А доступ к соцсетям ему разрешен не чаще одного раза в день.

Кроме того, рэперу запрещено покидать учреждение, а выход на улицу – только в сопровождении персонала. Что касается питания, то артист может заказывать себе доставку из любого ресторана, однако все проходит тщательный контроль.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Также, как пишет издание, сейчас общение Джиган поддерживает лишь со своими родственниками, большинство из которых живут в Одессе.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @iamgeegun

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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