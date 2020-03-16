Джиган замечен с наркотиками после выхода из психиатрической клиники. Фото и видео

Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, был замечен с наркотиками.

Так, он опубликовал в своих Instagram-сторис видео, на которых показал, как проводит время после реабилитации. На кадрах видно, что Джиган употреблял алкоголь и курил косяк (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Джиган курит косяк Фото: Светские хроники

К слову, рэпер также поделился с поклонниками фото, на котором позировал возле автомобиля – на нем были нарисованы кусты марихуаны. В сети раскритиковали Джигана за подобный снимок и обвинили его в пропаганде наркотиков.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!