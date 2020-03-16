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16 марта • обновлено в 16:24
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Джиган замечен с наркотиками после выхода из психиатрической клиники. Фото и видео

2.3т
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Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, был замечен с наркотиками.

Так, он опубликовал в своих Instagram-сторис видео, на которых показал, как проводит время после реабилитации. На кадрах видно, что Джиган употреблял алкоголь и курил косяк (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган курит косяк

Джиган курит косяк

Фото: Светские хроники

К слову, рэпер также поделился с поклонниками фото, на котором позировал возле автомобиля – на нем были нарисованы кусты марихуаны. В сети раскритиковали Джигана за подобный снимок и обвинили его в пропаганде наркотиков.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган замечен с наркотиками после выхода из психиатрической клиники. Видео
Джиган замечен с наркотиками после выхода из психиатрической клиники. Видео
Джиган замечен с наркотиками после выхода из психиатрической клиники. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джиган
Место
Россия
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