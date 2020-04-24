Джиган впервые появился в сети после лечения от наркозависимости
Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости и загремел в наркологическую клинику, снова появился в сети. Так, он прокомментировал пост своей супруги Оксаны Самойловой.
Также артист выложил музыкальное видео на своей странице в социальной сети Instagram.
Под постом Самойловой Джиган написал "Люблю".
"Теперь будет все по-другому, когда я с ней рядом — я дома. Если ты любил, тебе это знакомо", — поет Джиган.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.