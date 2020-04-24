Джиган впервые появился в сети после лечения от наркозависимости

Мария Дидык Люди 22:54, 24.04.2020

Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости и загремел в наркологическую клинику, снова появился в сети. Так, он прокомментировал пост своей супруги Оксаны Самойловой.

Также артист выложил музыкальное видео на своей странице в социальной сети Instagram.

Джиган
instagram.com/iamgeegun

Под постом Самойловой Джиган написал "Люблю".

"Теперь будет все по-другому, когда я с ней рядом — я дома. Если ты любил, тебе это знакомо", — поет Джиган.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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