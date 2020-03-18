Джиган воссоединился с семьей: первое видео с Самойловой

Украинский рэпер Джиган воссоединился с женой Оксаной Самойловой и их маленькими детьми после возвращения из психбольницы, куды загремел из-за наркозависимости.

Так, 17 марта артист вышел в прямой эфир в Instagram, где показал Самойлову (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @iamgeegun

В частности, во время съемки Джиган похвастался шикарным отдыхом около бассейна. Впрочем, многие пользователи принялись спрашиваться у артиста, куда исчезла Оксана (женщина уже несколько дней не появляется в Instagram).

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @iamgeegun

Вместо ответа на многочисленные вопросы подписчиков о жене, Джиган снял ее на видео. В кадре видно, что Самойлова наслаждается отдыхом на шезлонге в белом купальнике.

"Уважение друг к другу – вот что самое главное. Собственное личное пространство", – сказал в прямом эфире рэпер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.