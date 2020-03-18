Джиган воссоединился с семьей: первое видео с Самойловой

Украинский рэпер Джиган воссоединился с женой Оксаной Самойловой и их маленькими детьми после возвращения из психбольницы, куды загремел из-за наркозависимости.
Так, 17 марта артист вышел в прямой эфир в Instagram, где показал Самойлову (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @iamgeegun
В частности, во время съемки Джиган похвастался шикарным отдыхом около бассейна. Впрочем, многие пользователи принялись спрашиваться у артиста, куда исчезла Оксана (женщина уже несколько дней не появляется в Instagram).
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Instagram @iamgeegun
Вместо ответа на многочисленные вопросы подписчиков о жене, Джиган снял ее на видео. В кадре видно, что Самойлова наслаждается отдыхом на шезлонге в белом купальнике.
"Уважение друг к другу – вот что самое главное. Собственное личное пространство", – сказал в прямом эфире рэпер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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