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18 марта • обновлено в 08:22
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Джиган воссоединился с семьей: первое видео с Самойловой

1.5т
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Украинский рэпер Джиган воссоединился с женой Оксаной Самойловой и их маленькими детьми после возвращения из психбольницы, куды загремел из-за наркозависимости.

Так, 17 марта артист вышел в прямой эфир в Instagram, где показал Самойлову (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @iamgeegun

В частности, во время съемки Джиган похвастался шикарным отдыхом около бассейна. Впрочем, многие пользователи принялись спрашиваться у артиста, куда исчезла Оксана (женщина уже несколько дней не появляется в Instagram).

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @iamgeegun

Вместо ответа на многочисленные вопросы подписчиков о жене, Джиган снял ее на видео. В кадре видно, что Самойлова наслаждается отдыхом на шезлонге в белом купальнике.

"Уважение друг к другу вот что самое главное. Собственное личное пространство", сказал в прямом эфире рэпер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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