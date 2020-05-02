Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома

Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, воссоединился со своей женой Оксаной Самойловой после новости о разводе.

На своей странице в Instagram артист показал фотографию, сделанную в их с Оксаной доме.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Так, сначала супруги одновременно опубликовали в своих stories видеозаписи, сделанные в одном и том же автомобиле.

Instagram @iamgeegun

Instagram @samoylovaoxana

А вскоре Джиган поделился на своей странице в соцсети трогательной фотографией, на которой позирует вместе с четырьмя детьми – тремя дочками и сыном Давидом. Примечательно, что снимок был сделан в их с Самойловой доме.

"Время семьи", – подписал фото артист.

Стоит отметить, что пока что сами Джиган и Оксана свое воссоединение не комментируют. Однако поклонники в соцсетях не могут скрыть своей радости от того, что рэпер вновь вернулся домой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган показал милое видео с празднования Дня рождения своей дочери.