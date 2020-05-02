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3 мая • обновлено в 22:40
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Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома

46.3т
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Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, воссоединился со своей женой Оксаной Самойловой после новости о разводе.

На своей странице в Instagram артист показал фотографию, сделанную в их с Оксаной доме.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Так, сначала супруги одновременно опубликовали в своих stories видеозаписи, сделанные в одном и том же автомобиле.

Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома

Instagram @iamgeegun

Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома

Instagram @samoylovaoxana

А вскоре Джиган поделился на своей странице в соцсети трогательной фотографией, на которой позирует вместе с четырьмя детьми – тремя дочками и сыном Давидом. Примечательно, что снимок был сделан в их с Самойловой доме.

"Время семьи", подписал фото артист.

Стоит отметить, что пока что сами Джиган и Оксана свое воссоединение не комментируют. Однако поклонники в соцсетях не могут скрыть своей радости от того, что рэпер вновь вернулся домой.

Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома
Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома
Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома
Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома
Джиган воссоединился с Самойловой: первое фото, сделанное дома

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джиган показал милое видео с празднования Дня рождения своей дочери.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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