Джиган в элитной наркологической клинике: сколько рэпер платит за лечение
Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, по возвращению в Россию из США загремел в наркологическую клинику. РосСМИ выяснили, сколько артист платит за свое лечение.
Так, как пишет Starhit, сейчас Джиган находится в оздоровительном комплексе "Вилла Плес", который относится к разряду люксовых.
Сообщается, что рэпер живет в большом номере площадью 130 квадратных метров. В распоряжении артиста есть терраса, сауна, бассейн. Кроме того, Джиган обеспечен пятиразовым детокс-питанием. Стоимость пребывания в элитной клинике – 100 тысяч рублей в сутки.
Как сообщает издание, выходит за территорию комплекса рэперу запрещено.
Известно, что жена Оксана Самойлова навещала Джигана в клинике лишь один раз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.