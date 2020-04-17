Джиган в элитной наркологической клинике: сколько рэпер платит за лечение

Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, по возвращению в Россию из США загремел в наркологическую клинику. РосСМИ выяснили, сколько артист платит за свое лечение.

Так, как пишет Starhit, сейчас Джиган находится в оздоровительном комплексе "Вилла Плес", который относится к разряду люксовых.

Джиган Instagram @iamgeegun

Сообщается, что рэпер живет в большом номере площадью 130 квадратных метров. В распоряжении артиста есть терраса, сауна, бассейн. Кроме того, Джиган обеспечен пятиразовым детокс-питанием. Стоимость пребывания в элитной клинике – 100 тысяч рублей в сутки.

Как сообщает издание, выходит за территорию комплекса рэперу запрещено.

Джиган Instagram @iamgeegun

Известно, что жена Оксана Самойлова навещала Джигана в клинике лишь один раз.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.