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17 апреля • обновлено в 09:13
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Джиган в элитной наркологической клинике: сколько рэпер платит за лечение

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Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, по возвращению в Россию из США загремел в наркологическую клинику. РосСМИ выяснили, сколько артист платит за свое лечение.

Так, как пишет Starhit, сейчас Джиган находится в оздоровительном комплексе "Вилла Плес", который относится к разряду люксовых.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Сообщается, что рэпер живет в большом номере площадью 130 квадратных метров. В распоряжении артиста есть терраса, сауна, бассейн. Кроме того, Джиган обеспечен пятиразовым детокс-питанием. Стоимость пребывания в элитной клинике – 100 тысяч рублей в сутки.

Как сообщает издание, выходит за территорию комплекса рэперу запрещено.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

Известно, что жена Оксана Самойлова навещала Джигана в клинике лишь один раз.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
Тег
Новости России
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