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19 марта • обновлено в 17:53
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Джиган потушил о лоб сигарету в честь праздника cына: сеть в ярости

2.3т
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Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, поздравил сына Давида с днем рождения.

О том, что мальчику исполнился ровно один месяц, он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав странное видео. На нем рэпер курил сигарету, а затем прыгнул в бассейн. К слову, позже Джиган вышел в прямой эфир соцсети, где предстал перед фанатами со следом затушенной о лоб сигареты (чтобы просмотреть ролик и фото, доскролльте новость до конца).

Джиган с сыном Давидом

Джиган с сыном Давидом

Фото: instagram/iamgeegun

"Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц", – написал Джиган.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники Джигана раскритиковали его за "неадекватное" поведение. Они призвали рэпера перестать курить.

Тушил сигареты о лоб: Джиган отличился выходкой после выхода из психбольницы
Тушил сигареты о лоб: Джиган отличился выходкой после выхода из психбольницы
Тушил сигареты о лоб: Джиган отличился выходкой после выхода из психбольницы
Тушил сигареты о лоб: Джиган отличился выходкой после выхода из психбольницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джиган
Место
Россия
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