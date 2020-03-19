Тушил сигареты о лоб: Джиган отличился выходкой после выхода из психбольницы

Украинский рэпер Джиган, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, куда он загремел из-за наркозависимости, поздравил сына Давида с днем рождения.

О том, что мальчику исполнился ровно один месяц, он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав странное видео. На нем рэпер курил сигарету, а затем прыгнул в бассейн. К слову, позже Джиган вышел в прямой эфир соцсети, где предстал перед фанатами со следом затушенной о лоб сигареты (чтобы просмотреть ролик и фото, доскролльте новость до конца).

Джиган с сыном Давидом Фото: instagram/iamgeegun

"Когда у твоего сына днюха! Давиду ровно месяц", – написал Джиган.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники Джигана раскритиковали его за "неадекватное" поведение. Они призвали рэпера перестать курить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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