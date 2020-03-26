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26 марта • обновлено в 07:40
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Джиган показал странные игры с ножом и дочками. Видео

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Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, устроил со своими дочками опасные игры с ножом.

Так, в своих Instagram-stories артист опубликовал новый ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джиган с дочками

Джиган с дочками

Instagram @iamgeegun

В кадре Джиган якобы "посвящает" маленьких дочек в рыцари. В сторону одной из девочек рэпер протянул нож и прикоснулся лезвием к плечам.

Примечательно, что судя по видео, две младших дочки – пятилетняя Лея и двухлетняя Майя – остались в восторге от игры отца, а вот старшая, восьмилетняя Ариела, даже не стала поднимать на отца взгляд. Девочка молчала, а затем просто увела сестер в другую комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Джиган
Место
Россия
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