Джиган показал странные игры с ножом и дочками. Видео

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, устроил со своими дочками опасные игры с ножом.

Так, в своих Instagram-stories артист опубликовал новый ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джиган с дочками Instagram @iamgeegun

В кадре Джиган якобы "посвящает" маленьких дочек в рыцари. В сторону одной из девочек рэпер протянул нож и прикоснулся лезвием к плечам.

Примечательно, что судя по видео, две младших дочки – пятилетняя Лея и двухлетняя Майя – остались в восторге от игры отца, а вот старшая, восьмилетняя Ариела, даже не стала поднимать на отца взгляд. Девочка молчала, а затем просто увела сестер в другую комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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