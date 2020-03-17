"Отберите ребенка!" В сети возмущены фото Джигана с новорожденным сыном

Украинский рэпер Джиган, которого выписали из психбольницы, куда он загремел из-за наркозависимости, показал свежее фото с новорожденным сыном Давидом и нарвался на критику.

Так, снимок Джиган опубликовал на своей странице в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

На фотографии рэпер сфотографирован с маленьким сыном в Майами: в кадре артист держит Давида на руках.

Впрочем, снимок вызвал возмущение у подписчиков Джигана. По их мнению, рэперу нельзя доверять ребенка. Кроме того, пользователи отмечают, что Джиган – не лучший пример для сына.

"Не дай Бог, чтобы он в вас пошел", "Смотрю на фото и страшно за малыша", "Отберите у него сына, он еще в себя не пришел", "Рано вам еще ребенка давать в руки", "Заберите у него ребенка", – писали пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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