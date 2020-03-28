Джиган неожиданно решил продать дом, в котором жил с женой

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, решил продать дом, в котором он жил со своей женой Оксаной Самойловой.

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей, пишет "СтарХит".

СтарХит

Отмечается, что супруги приобрели недвижимость всего год назад.

"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!" — писала жена рэпера.

СтарХит

СтарХит

СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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