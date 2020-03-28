Джиган неожиданно решил продать дом, в котором жил с женой

Украинский рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости, решил продать дом, в котором он жил со своей женой Оксаной Самойловой.
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей, пишет "СтарХит".
СтарХит
Отмечается, что супруги приобрели недвижимость всего год назад.
"Мы купили дом спустя два года поисков и разочарований. Нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое. Мы уже пережили адский переезд, от которого у меня до сих пор лопнувшие сосуды на глазах и потряхивает все тело. Впереди куча мелких доделок и, видимо, теперь бездонная яма того, что нам надо в дом!" — писала жена рэпера.
СтарХит
СтарХит
СтарХит
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
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