"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram

Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, напугал поклонников неоднозначным сообщением в соцсети.

В частности, на своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост, в котором оставил пугающее послание:

"Я все..."

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @iamgeegun

Сообщение Джиган сопроводил архивным роликом.

Поклонники, увидев пост Джигана, начали переживать за состояние рэпера.

"Заберите у него телефон. Видно же, что-то не так с человеком", "Где родные и друзья? Помогите человеку", "Что значит "все"?", "Что все? Надеюсь, руки на себя не наложил?", "Никогда так не переживала за чужую семью", – писали обеспокоенные подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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