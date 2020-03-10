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10 марта • обновлено в 07:40
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Джиган напугал странным сообщением в Instagram

1.2т
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Украинский рэпер Джиган, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, напугал поклонников неоднозначным сообщением в соцсети.

В частности, на своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост, в котором оставил пугающее послание:

"Я все..."

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @iamgeegun

Сообщение Джиган сопроводил архивным роликом.

Поклонники, увидев пост Джигана, начали переживать за состояние рэпера.

"Заберите у него телефон. Видно же, что-то не так с человеком", "Где родные и друзья? Помогите человеку", "Что значит "все"?", "Что все? Надеюсь, руки на себя не наложил?", "Никогда так не переживала за чужую семью", писали обеспокоенные подписчики.

"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram
"Я все...": Джиган напугал странным сообщением в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
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