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12 марта • обновлено в 08:23
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Джиган напал на Самойлову: всплыли неожиданные подробности скандала

5.8т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова хочет лишить своего мужа, украинского рэпера Джигана, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, родительских прав из-за неадекватного поведения.

Об этом сообщает издание Super.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, по словам источников издания, в тот вечер, когда супруги отмечали рождение сына Давида, Джиган напал на Самойлову. Насколько сильно пострадала женщина, неизвестно.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Однако сейчас Оксана планирует развестись с рэпером после восьми лет брака.

Более того, сообщается, что из-за неадекватного поведения Джигана Самойлова намерена лишить артиста родительских прав.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Instagram @samoylovaoxana

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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