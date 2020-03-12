Джиган напал на Самойлову: всплыли неожиданные подробности скандала

Звезда Instagram Оксана Самойлова хочет лишить своего мужа, украинского рэпера Джигана, который загремел в психбольницу из-за наркозависимости, родительских прав из-за неадекватного поведения.

Об этом сообщает издание Super.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Так, по словам источников издания, в тот вечер, когда супруги отмечали рождение сына Давида, Джиган напал на Самойлову. Насколько сильно пострадала женщина, неизвестно.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

Однако сейчас Оксана планирует развестись с рэпером после восьми лет брака.

Более того, сообщается, что из-за неадекватного поведения Джигана Самойлова намерена лишить артиста родительских прав.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @samoylovaoxana

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

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