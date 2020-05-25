Джиган намекнул на примирение с Самойловой: опубликовано трогательное фото пары

Кристина Долматова Люди 17:33, 25.05.2020 Обновлено: 17:47, 25.05.2020

Украинский рэпер Джиган опубликовал трогательное фото с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом.

Соответствующим снимком артист поделился на своей странице в Instagram. "Счастлив", – лаконично подписал публикацию Джиган.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun
Оксана Самойлова и Джиган с сыном
Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото рэпера. Они заподозрили, что пара все таки помирилась, с чем поздравили Джигана.

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