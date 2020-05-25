Джиган намекнул на примирение с Самойловой: опубликовано трогательное фото пары

Украинский рэпер Джиган опубликовал трогательное фото с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом.

Соответствующим снимком артист поделился на своей странице в Instagram. "Счастлив", – лаконично подписал публикацию Джиган.

Джиган и Оксана Самойлова Фото: instagram/iamgeegun

Оксана Самойлова и Джиган с сыном Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото рэпера. Они заподозрили, что пара все таки помирилась, с чем поздравили Джигана.

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