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25 мая • обновлено в 18:31
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Джиган намекнул на примирение с Самойловой: опубликовано трогательное фото пары

2.5т
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Украинский рэпер Джиган опубликовал трогательное фото с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом.

Соответствующим снимком артист поделился на своей странице в Instagram. "Счастлив", – лаконично подписал публикацию Джиган.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

Оксана Самойлова и Джиган с сыном

Оксана Самойлова и Джиган с сыном

Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото рэпера. Они заподозрили, что пара все таки помирилась, с чем поздравили Джигана.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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