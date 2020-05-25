Джиган намекнул на примирение с Самойловой: опубликовано трогательное фото пары

Украинский рэпер Джиган опубликовал трогательное фото с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом.
Соответствующим снимком артист поделился на своей странице в Instagram. "Счастлив", – лаконично подписал публикацию Джиган.
Джиган и Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun
Оксана Самойлова и Джиган с сыном
Фото: instagram/iamgeegun
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото рэпера. Они заподозрили, что пара все таки помирилась, с чем поздравили Джигана.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.