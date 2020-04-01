Джиган и Самойлова разводятся: как поделят имущество и с кем останутся дети

Звездный адвокат Сергей Жорин высказался о том, как украинский рэпер Джиган и звезда Instagram Оксана Самойлова, которые разводятся, поделят имущество.

Так, в комментарии изданию Starhit Жорин заявил, что алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана – это максимально возможный процент в данном случае.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

"В данной истории очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой. Нажитое имущество делится между супругами пополам. Но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли. Но для начала необходимо определить общий объем совместно нажитого имущества – денежных средств на счетах, акций, недвижимости, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – и оценить".

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Instagram @samoylovaoxana

Как отмечает издание, за 2019 год Джиган заработал около 50 млн рублей. Из общего имущества у пары есть дом, стоимостью 140 млн рублей в элитном подмосковном поселке. Также у рэпера есть три автомобиля класса люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63, общая стоимость которых составляет больше 30 млн рублей.

Дом Оксаны Самойловой и Джигана starhit.ru

Оксана зарабатывает рекламой в Instagram, владеет интернет-магазином одежды, спортивным онлайн-проектом и сервисом по подбору нянь. В прошлом году Самойлова также стала совладелицей косметологической клиники в столице.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Впрочем, адвокат призывает не применять крайних мер к Джигану:

"Считаю, что не нужно вообще перегружать ситуацию ненужными инициативами – типа лишения родительских прав, признания невменяемым. Во-первых, возникает вопрос, зачем? Если в данный период времени у Джигана есть психологические сложности, это не означает, что он с ними не справится. Когда речь заходит о публичных людях, общество часто торопится закатать их в асфальт. Если он представляет опасность, то тогда можно ограничивать в общении с детьми. Но к каждому шагу необходимо относиться осторожно".

Джиган с детьми Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

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