Джиган и Самойлова разводятся: как поделят имущество и с кем останутся дети

Звездный адвокат Сергей Жорин высказался о том, как украинский рэпер Джиган и звезда Instagram Оксана Самойлова, которые разводятся, поделят имущество.
Так, в комментарии изданию Starhit Жорин заявил, что алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана – это максимально возможный процент в данном случае.
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @samoylovaoxana
"В данной истории очевидно, что при разводе суд оставит дочерей и сына с мамой. Нажитое имущество делится между супругами пополам. Но в законе указано, что суд вправе отступать от принципа равенства с учетом интересов детей. То есть Оксана теоретически может добиться получения большей доли. Но для начала необходимо определить общий объем совместно нажитого имущества – денежных средств на счетах, акций, недвижимости, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – и оценить".
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Instagram @samoylovaoxana
Как отмечает издание, за 2019 год Джиган заработал около 50 млн рублей. Из общего имущества у пары есть дом, стоимостью 140 млн рублей в элитном подмосковном поселке. Также у рэпера есть три автомобиля класса люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith и Mercedes AMG G63, общая стоимость которых составляет больше 30 млн рублей.
Дом Оксаны Самойловой и Джигана
starhit.ru
Оксана зарабатывает рекламой в Instagram, владеет интернет-магазином одежды, спортивным онлайн-проектом и сервисом по подбору нянь. В прошлом году Самойлова также стала совладелицей косметологической клиники в столице.
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Впрочем, адвокат призывает не применять крайних мер к Джигану:
"Считаю, что не нужно вообще перегружать ситуацию ненужными инициативами – типа лишения родительских прав, признания невменяемым. Во-первых, возникает вопрос, зачем? Если в данный период времени у Джигана есть психологические сложности, это не означает, что он с ними не справится. Когда речь заходит о публичных людях, общество часто торопится закатать их в асфальт. Если он представляет опасность, то тогда можно ограничивать в общении с детьми. Но к каждому шагу необходимо относиться осторожно".
Джиган с детьми
Instagram @samoylovaoxana
Оксана Самойлова и Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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