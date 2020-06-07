Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото

Кристина Долматова Люди 16:07, 7.06.2020

Украинский рэпер Джиган поделился трогательным фото с женой Оксаной Самойловой.

Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. К слову, в кадре Самойлова предстала со светлыми волосами.

Джиган
Фото: instagram/iamgeegun

"Моя королева", – подписал снимок Джиган и сопроводил публикацию хэштегом "навсегда".

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию рэпера. Одни порадовались за возможное воссоединение супругов. А другие заявили, что их "обманывают".

"Как круто! Вместе вы сила!", "Давайте больше не ссорьтесь", "Помирились?", "Браво! Прекрасно всех развели", "Все ясно, они не разводятся", "Какие же вы лживые! Уже не знаете как внимание на себя привлечь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Украину разрушили! Оттяпали": Лукашенко обратился к белорусам из-за России

Российские войска ударили по ВСУ из запрещенного оружия: есть раненые

Команда Зеленского на грани катастрофы. Внеочередные выборы в Раду неизбежны – Данилюк

На Донбассе разгорелись серьезные бои: пятеро воинов ВСУ ранены

В селе на Буковине коронавирус вспыхнул с новой силой: все анализы позитивные