Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
Украинский рэпер Джиган поделился трогательным фото с женой Оксаной Самойловой.
Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. К слову, в кадре Самойлова предстала со светлыми волосами.
"Моя королева", – подписал снимок Джиган и сопроводил публикацию хэштегом "навсегда".
Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию рэпера. Одни порадовались за возможное воссоединение супругов. А другие заявили, что их "обманывают".
"Как круто! Вместе вы – сила!", "Давайте больше не ссорьтесь", "Помирились?", "Браво! Прекрасно всех развели", "Все ясно, они не разводятся", "Какие же вы лживые! Уже не знаете как внимание на себя привлечь", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Затем в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
31 марта 2020 года Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом.