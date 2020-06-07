"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото

Украинский рэпер Джиган поделился трогательным фото с женой Оксаной Самойловой.

Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. К слову, в кадре Самойлова предстала со светлыми волосами.

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

"Моя королева", – подписал снимок Джиган и сопроводил публикацию хэштегом "навсегда".

Джиган и Оксана Самойлова Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию рэпера. Одни порадовались за возможное воссоединение супругов. А другие заявили, что их "обманывают".

"Как круто! Вместе вы – сила!", "Давайте больше не ссорьтесь", "Помирились?", "Браво! Прекрасно всех развели", "Все ясно, они не разводятся", "Какие же вы лживые! Уже не знаете как внимание на себя привлечь", – написали люди.

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