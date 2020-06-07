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7 июня • обновлено в 16:34
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Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото

1.7т
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Украинский рэпер Джиган поделился трогательным фото с женой Оксаной Самойловой.

Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. К слову, в кадре Самойлова предстала со светлыми волосами.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

"Моя королева", – подписал снимок Джиган и сопроводил публикацию хэштегом "навсегда".

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию рэпера. Одни порадовались за возможное воссоединение супругов. А другие заявили, что их "обманывают".

"Как круто! Вместе вы сила!", "Давайте больше не ссорьтесь", "Помирились?", "Браво! Прекрасно всех развели", "Все ясно, они не разводятся", "Какие же вы лживые! Уже не знаете как внимание на себя привлечь", – написали люди.

"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото
"Помирились?" Джиган и Самойлова озадачили сеть совместным фото

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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