Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова не могут вернуться в Россию из США, где провели последние несколько месяцев из-за рождения четвертого ребенка, а также последующего лечения музыканта в наркологической клинике в Майами.

Звездное семейство якобы планировало в марте вернуться в Россию, однако из-за вспышки коронавируса в мире, и введения в США режима чрезвычайной ситуации они не могут вылететь из страны. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Самойловой.

Джиган и Самойлова с детьми Instagram @iamgeegun

"Ситуация сложная, мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", — написала Оксана.

Отметим, Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости спустя три недели после рождения сына. Мальчик появился на свет 18 февраля.

После того, как Джиган записал видео, в котором признался, что находится в рехабе, его супруга Оксана Самойлова намекнула на то, что пара рассталась.

Вскоре в сети начали появляться видео, на которых Джиган развлекался с посторонними девушками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спустя неделю после госпитализации Джигана выписали из наркологической клиники.

После этого Оксана высказалась о трудностях в их семье, отметив, что последний месяц стал худшим в ее жизни.

В сети также появились подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову и женщина якобы хотела лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

Самойлова эти слухи опровергла, уточнив, что Джиган никогда не поднимал на нее руку.

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