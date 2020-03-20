Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова не могут вернуться в Россию из США, где провели последние несколько месяцев из-за рождения четвертого ребенка, а также последующего лечения музыканта в наркологической клинике в Майами.
Звездное семейство якобы планировало в марте вернуться в Россию, однако из-за вспышки коронавируса в мире, и введения в США режима чрезвычайной ситуации они не могут вылететь из страны. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Самойловой.
Джиган и Самойлова с детьми
Instagram @iamgeegun
"Ситуация сложная, мы все еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем", — написала Оксана.
Отметим, Джиган загремел в психбольницу из-за наркозависимости спустя три недели после рождения сына. Мальчик появился на свет 18 февраля.
Семья Джигана не может вылететь из США из-за коронавируса. В стране введен режим чрезвычайной ситуации во всех штатах. "Это худший месяц моей жизни. Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.", — пишет Оксана. _______________________________________________________________ Спасибо за подписку 🙏🏼⤴️ @_novosti_star_ . . #джиган#оксанасамойлова#песни#музыка#голос#шоу#память#премия#звезда#семья#любовь#отношения#мама#мамавдекрете#инстамама#спорт#пп#мотивация#москва#лайки#дети#счастье#отдых#будни#мода#стиль#красота#moscow#moscowcity#novostistar
После того, как Джиган записал видео, в котором признался, что находится в рехабе, его супруга Оксана Самойлова намекнула на то, что пара рассталась.
Вскоре в сети начали появляться видео, на которых Джиган развлекался с посторонними девушками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Спустя неделю после госпитализации Джигана выписали из наркологической клиники.
После этого Оксана высказалась о трудностях в их семье, отметив, что последний месяц стал худшим в ее жизни.
В сети также появились подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову и женщина якобы хотела лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.
Самойлова эти слухи опровергла, уточнив, что Джиган никогда не поднимал на нее руку.
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