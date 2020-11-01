Джиджи Хадид впервые показала фото дочери

Obozrevatel
Obozrevatel
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Джиджи Хадид впервые показала фото дочери

Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая не так давно стала мамой впервые, показала фото дочери.

В Instagram-аккаунте знаменитость в честь праздника Хэллоуин опубликовала семейный снимок.

На фото Хадид предстала вместе со своим возлюбленным Зейном Маликом и их общим ребенком – 1,5 месячной дочерью, имя которой звездная пара держит в тайне.

Джиджи Хадид показала фото дочери .

Для празднования Хэллоуина 2020 модель выбрала латексный обтягивающий синий костюм.

Зейн предстал в образе персонажа из "Гарри Поттера" – студента факультета Слизерин.

А вот маленькую дочь пара облачила в костюм Халка. Малышка позировала в вязаной шапочке, однако лицо ребенка звезда закрыла смайликом опять-таки в стиле Халка. На руке – был рисунок руки этого персонажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид впервые показала фигуру после родов.

Джиджи Хадид