Джиджи Хадид впервые показала фото дочери
Известная американская супермодель Джиджи Хадид, которая не так давно стала мамой впервые, показала фото дочери.
В Instagram-аккаунте знаменитость в честь праздника Хэллоуин опубликовала семейный снимок.
На фото Хадид предстала вместе со своим возлюбленным Зейном Маликом и их общим ребенком – 1,5 месячной дочерью, имя которой звездная пара держит в тайне.
Для празднования Хэллоуина 2020 модель выбрала латексный обтягивающий синий костюм.
Зейн предстал в образе персонажа из "Гарри Поттера" – студента факультета Слизерин.
А вот маленькую дочь пара облачила в костюм Халка. Малышка позировала в вязаной шапочке, однако лицо ребенка звезда закрыла смайликом опять-таки в стиле Халка. На руке – был рисунок руки этого персонажа.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид впервые показала фигуру после родов.