Джиджи Хадид впервые показала фигуру после родов. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Джиджи Хадид впервые показала фигуру после родов. Фото

Американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид, которая не так давно впервые стала мамой, показала фигуру после родов.

В преддверии ноябрьских выборов президента США звезда опубликовала снимок на странице в Instagram, на которой было отчетливо видно ее фигуру.

"На прошлой неделе я проголосовала заочно вместе с моей дочерью. Мы голосовали за Америку, которую я хочу видеть, и которую хочу, чтобы увидела моя малышка", – написала под снимком Хадид.

Джиджи Хадид показала фигуру после родов.

К слову, поклонники Хадид отметили, что модель выглядит свежей и подтянутой, несмотря на то, что она родила чуть больше месяца назад.

Джиджи Хадид и Зейн Малик.

Стоит отметить, что о беременности Хадид стало известно в апреле. Джиджи познакомилась с Зейном около пяти лет назад на съемках клипа. У них сразу закрутился роман – дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года.

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Джиджи Хадид